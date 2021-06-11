На Хмельниччині чоловік замовив вбивство підприємиці

Нагадаємо, у квітні цього року слідчі Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області спільно з працівниками УСБУ під процесуальним керівництвом Хмельницької обласної прокуратури попередили вчинення вбивства на замовлення і затримали замовника.

Правоохоронці отримали інформацію, що 49-річний мешканець Буковини запланував вбивство своєї колишньої співмешканки і шукає виконавця. Встановлено, що замовник мав тривалий конфлікт з потерпілою. Життя 46-річної жінки зловмисник оцінив у 2100 доларів США.

З метою попередження особливо тяжкого злочину правоохоронці зімітували зникнення та вбивство жінки, аби «виконавець» зміг надати замовнику докази виконаного замовлення.

Замовника правоохоронці затримали в Кам’янці-Подільському в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу під час передачі «кілеру» коштів за виконану роботу.

Наразі досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 14, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (вбивство на замовлення) Кримінального кодексу України, завершено. Слідчі вже скерували обвинувальний акт до суду.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області