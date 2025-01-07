Жителя Одеси затримали за підозрою у вбивстві батька

Зловмисник вдарив ножем потерпілого, і той стік кров’ю. Фігуранту повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Про подію, що сталася кілька днів тому вдень за місцем мешкання чоловіків, у поліцію повідомили працівники швидкої допомоги, яких викликала 63-річному містянину сусідка. Медики доставили чоловіка до лікарні з колото-різаною раною стегна та пошкодженням стегнової артерії, де він невдовзі помер, попередньо, від крововтрати. Точну причину смерті буде встановлювати судово-медичний експерт.

Провівши слідчо-розшукові заходи за місцем мешкання потерпілого, співробітники відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 встановили, що тілесне ушкодження йому спричинив 35-річний син. Після скоєного зловмисник сховався в гаражі, де його виявив службовий пес кінологічного центру обласної поліції.

«Ми з’ясували, що між родичами під час вживання алкогольних напоїв виник побутовий конфлікт. Під час сварки син завдав батькові удар ножем у стегно, потім попросив сусідку викликати «швидку», а сам сховався. Зловмисник намагався ввести нас в оману, повідомивши, що батько сам спричинив собі ушкодження, але під тиском неспростовних доказів, які ми зібрали, врешті зізнався у скоєному», – повідомила старша слідча відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Людмила Руда.

З місця злочину слідчі вилучили низку речових доказів, які скерували на експертизу.

Фігуранту повідомлено про підозру у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Згідно з частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

Відділ комунікації поліції Одещини