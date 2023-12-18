Жителя Полтавщини затримали за умисне вбивство співмешканки

До відділу №3 (м.Карлівка) Полтавського районного управління поліції 16 грудня близько 12:15 надійшло повідомлення від жителя Машівки, що він убив співмешканку. Слідчими поліції розпочато кримінальне провадження.

Отримавши повідомлення про тяжкий злочин, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, оперативники та працівники сектору реагування патрульної поліції.

Сергій Ярош, начальник сектору поліцейської діяльності №1 (селище Машівка), повідомив:

«У ході проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що ввечері 15 грудня під час конфлікту 45-річний місцевий мешканець заподіяв тілесні ушкодження 41-річній співмешканці. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла. Причетного до злочину чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Решетилівської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Обставини та причини злочину встановлює слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)