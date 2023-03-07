Жителя Сумщини судитимуть за зґвалтування 12-річної падчерки

Слідчими Охтирського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Охтирської окружної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 35-річного чоловіка за фактом зґвалтування падчерки.

Мова йде про подію, що сталась в одному з населених пунктів Охтирського району.

Чоловік тривалий час проживав разом із жінкою та її малолітньою донькою. У листопаді 2022 року чоловік зґвалтував дитину. З того часу він неодноразово вчиняв стосовно 12-річної дівчини факти сексуального насильства. Лише через деякий час дівчина наважилась розповісти матері, яка звернулась до правоохоронців.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 (вчинення дій сексуального характеру стосовно особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років. За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Відділ комунікації поліції Сумської області