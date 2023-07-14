Жителя Тернопільщині судитимуть за розбещення малолітньої доньки

Прокурори Теребовлянської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного місцевого жителя, обвинуваченого у вчиненні близьким родичем розпусних щодо малолітньої особи (ч. 2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, чоловік у період з 2018 року по квітень 2023 року вчиняв розпусні дії щодо малолітньої доньки.

Дитина, в якої мати давно померла, не мала кому довіритись і розповіла про дії батька педагогам освітнього закладу, в котрому навчалась. Вони повідомили правоохоронців про злочин.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.

Довідково: санкція інкримінованої статті КК України передбачає покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури