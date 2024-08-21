Жителя Тернополя засудили за інсценування крадіжки у своїй квартирі

На початку квітня до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що невідома особа проникла до його квартири й викрала 39 тисяч гривень та 4600 доларів.

Виїхавши на місце події, поліцейські не виявили слідів проникнення сторонніх осіб до помешкання. Проте всередині панував безлад, усі речі були перевернуті.

Заявник стверджував, що повернувся додому й виявив зникнення грошей, які мав повернути як борг.

У ході розслідування співробітники кримінальної поліції встановили, що чоловік надав неправдиву інформацію правоохоронцям про злочин, оскільки не мав змоги повернути борг знайомим.

Фігурант зізнався, що позичив гроші та мав віддати їх у визначений термін. Однак, не маючи реальної можливості це зробити, вигадав історію про крадіжку.

Слідчі поліції Тернопільського райуправління поліції оголосили тернополянину підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення) та ч. 2 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) Кримінального кодексу України.

Днями суд завершив розгляд кримінального провадження, визнав підозрюваного винним і призначив йому покарання – один рік іспитового строку.

Поліцейські нагадують про кримінальну відповідальність за надання неправдивого повідомлення про злочин. Поспішаючи на виклик, який згодом виявиться вигаданим, працівники екстрених служб затрачають час та зусилля, а в цей момент хтось може по-справжньому потребувати їхньої допомоги.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області