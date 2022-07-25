Жителя Уманщини викрито на торгівлі гуманітарною допомогою

Уманською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання та продажу військової амуніції і спорядження, призначеного для потреб Збройних Сил України (ст. 198 КК України).

За версією слідства колишній військовий, мешканець міста Умані, налагодив зв’язки з виробничими цехами, які постачали йому форму та військову амуніцію, призначену виключно для армії, а в подальшому продавав ці товари волонтерам, мобілізованим місцевим жителям та через онлайн-майданчики.

Під час обшуків в домоволодінні та гаражі вказаної особи правоохоронці вилучили предмети військової форми та амуніції: понад 200 пар штанів, майже 500 пар спеціального та звичайного взуття, а також куртки, костюми, тактичні рукавиці, наколінники, плитоноски, тільники, футболки, кофти, балаклави, бафи, головні убори, шкарпетки, засоби догляду за взуттям, сітки, спідню та термобілизну, підштанники, кітелі, сорочки тощо.

За сприяння Уманської окружної прокуратури, Уманського РВ Управління СБУ в Черкаській області та відділу поліції № 1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області у встановленому законом порядку все вказане вище майно передано Збройним Силам України.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури