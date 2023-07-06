Службова недбалість зі збитками у ₴21 млн. – повідомлено про підозру директору КП «Спецжитлофонд»

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору КП «Спецжитлофонд» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки ( ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, між КП «Спецжитлофонд» та приватним підприємством був укладений договір підряду на виконання будівельних робіт з будівництва житлового будинку на перетині вул. Мілютенко-Шолом-Алейхема у Деснянському районі.

Отримавши попередню оплату на виконання робіт, підрядник лише частково виконав обумовлені договором будівельні роботи та у визначений договором спосіб невикористані грошові кошти замовнику не повернув.

Встановлено, що прострочена заборгованість підрядника перед КП «Спецжитлофонд» по отриманій попередній оплаті (авансам) становить понад 21 млн грн.

Разом з цим, з грудня 2017 року по теперішній час директором КП «Спецжитлофонд» не вжито жодних заходів для стягнення вказаної заборгованості з підрядника та не подано цивільні позови, строк позовної давності по яких сплив, та як наслідок, втрачено право вимоги.

В результаті службової недбалості підозрюваного територіальній громаді завдано шкоду на 21 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

У ході слідства також буде надана правова оцінка діям службових осіб підрядної організації.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві.

Київська міська прокуратура