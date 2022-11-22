На звільненій Харківщині викрито посадовців Укрзалізниці, які допомагали ворогу підтримувати залізничне сполучення з РФ

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Служба безпеки викрила на співпраці з ворогом двох колишніх керівників структурного підрозділу Південної залізниці на Харківщині. Під час окупації регіону вони керували стратегічно важливим залізничним вузлом у Куп’янську, через який окупанти вивозили українське зерно. Крім цього, колаборанти управляли рухом російських ешелонів з військовою технікою і боєприпасами для ведення бойових дій проти Сил оборони на східному напрямку.

За даними слідства, зловмисниками є двоє колишніх посадовців місцевого підрозділу Укрзалізниці, які на початку повномасштабного вторгнення перейшли на бік агресора.

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Там вони приєдналися до лав окупаційної адміністрації, де одного призначили керівником «службы эксплуатации железных дорог» Куп’янська, а іншого ˗ його заступником.

На цих «посадах» колаборанти допомагали ворогу підтримувати залізничне сполучення з країною-агресором, а також слідкували за ефективним використанням рухомого складу в інтересах окупантів.

Втім, після звільнення міста співробітники СБУ затримали одного з фігурантів. Інший – на початку деокупації втік до рф, де наразі переховується від правосуддя. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Заходи з викриття і документування правопорушень проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України

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