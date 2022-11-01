Жителя Вінницького району судитимуть за розбій та напад на поліцейського

Прокурором Вінницької обласної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно жителя Вінницького району, який в умовах воєнного стану вчинив розбійний напад, а також заподіяв тілесні ушкодження працівнику поліції (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 345 КК України).

Слідством установлено, що 41-річний житель Вінницького району 01.08.2022 проник до домоволодіння односельця та дерев’яною битою завдав йому удари по тулубу та голові, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, після чого викрав належну потерпілому сумку з банківськими картками, грошима та документами.

Через декілька днів обвинувачений, якого на той час було оголошено в розшук, завдав працівнику поліції, який намагався його затримати, удар ногою в обличчя, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих злочинів перед судом обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури