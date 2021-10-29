В Харькове осужден адвокат, обещавший «выкупить» дело о сопротивлении правоохранителям

В Харькове суд вынес приговор адвокату, получившему взятку за обещание повлиять на следователей

Дзержинский районный суд Харькова рассмотрел дело по обвинению адвоката в злоупотреблении влиянием.

Приговор суда опубликован в Едином государственном реестре судебных решений, передает Depo.Харьков.

Установлено, что в июне 2021 года адвокат предложил клиенту предоставить ему 3 тыс. долларов за влияние на принятие следователем решения о закрытии уголовного производства по факту сопротивления работникам правоохранительного органа. Через два дня обвиняемый заключил с мужчиной договор о предоставлении правовой помощи и получил 4 тыс. грн. Еще через несколько дней адвокат получил вторую часть взятки – 1,5 тыс. долларов, позже – еще 500 долларов.

Суд признал адвоката виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 85 тыс. грн штрафа.