Жителя Жмеринського району судитимуть за вбивство матері

За заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть матері, на сина чекає суд.

Вінницькою обласною прокуратурою до суду передано обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням жителя Жмеринського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Установлено, що перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, 26-річний син прийшов в оселю до нетверезих батьків, де під час сімейного конфлікту завдав їм множинні удари дерев’яною палицею по різних частинах тіла. Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень мати через певний період часу померла на місці події, а батько – від отруєння алкоголем.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих злочинів перед судом обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури