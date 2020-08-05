СБУ затримала кулеметника «батальйону Восток», який брав участь у боях в районі Донецького аеропорту

Служба безпеки України викрила на Донеччині колишнього бойовика незаконних збройних формувань, який брав участь у бойових діях проти підрозділів антитерористичної операції.

За даними слідства, у 2014 році мешканець Маріуполя добровільно приєднався до лав так званого «батальйону Восток». На «посаді» кулеметника він перебував на позиціях бойовиків в районі Донецького аеропорту, а також Авдіївки та Пісків.

У 2015 році зловмисник залишив угруповання і виїхав на територію РФ, де переховувався від правосуддя.

Правоохоронці затримали колишнього бойовика після того як він приховано прибув на підконтрольну українській владі територію.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Заходи із викриття зловмисника проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.

СБУ