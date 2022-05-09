У Харкові зловмисники представлялись поліцейськими та погрозами вимагали гроші з наркозалежних

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої групи за фактом грабежу, вчиненого з насильством, та за фактом нанесення умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 5 ст. 186 КК України, ч. 2 ст. 122 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30-річний харків’янин був членом неформальної організації «СОБР», метою якої була боротьба з незаконним обігом наркотиків на вулицях м. Харкова.

У подальшому чоловік запропонував двом учасникам вказаної організації, представляючись працівниками Національноі поліціі України, викрадати та вимагати гроші у наркозалежних громадян.

Погрожуючи фізичним насильством та притягненням до кримінальної відповідальності, «поліцейські» вимагали у наркозалежних від 100 до 500 доларів.

За період незаконної діяльності, яка тривала з березня 2020 року по серпень 2021 року, встановлено причетність організованої групи до 5 епізодів грабежів.

Так званим «поліцейським» загрожує покарання у виді позбавлення волі від восьми до тринадцяти років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі Слідчого управління ГУНП у Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура