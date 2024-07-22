Жителя Житомирщини затримали за вбивство дружини та тещі

Про моторошну знахідку у лазні на території сусідського домоволодіння житель Романівської громади повідомив до поліції ввечері 19 липня. Правоохоронці встановили причетність до подвійного вбивства власника будинку, 45-річного чоловіка.

Поліцейськими відділення поліції № 5 (м. Чуднів) Житомирського райуправління, слідчими та оперативниками Головного управління Національної поліції в Житомирській області встановлено, що до загибелі причетний цивільний чоловік однієї з жінок, 45-річної мешканки села. З’ясовано, що друга загибла, 64-річна жителька міста Запоріжжя, напередодні приїхала на гостини до доньки на Житомирщину.

Як встановили поліцейські, під час святкування дня народження підозрюваного між ним та жінками виник конфлікт. Чоловік завдав обом їм численні поранення ножем. Від отриманих травм потерпілі померли на місці.

Їх тіла з ознаками насильницької смерті виявили лише через тиждень сусіди. Причетного до подвійного вбивства чоловіка поліцейські затримали у процесуальному порядку. Нині йому повідомлено про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Слідчі слідчого управління ГУНП в Житомирській області за погодженням з обласною прокуратурою звернулись з клопотанням про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке судом задоволено. Тож найближчі два місяці чоловік перебуватиме у слідчому ізоляторі.

Йому загрожує покарання у вигляді ув’язнення строком від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області