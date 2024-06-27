Жителю Білгород-Дністровського району повідомили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибухівкою

Небезпечні предмети чоловік привіз із Донеччини і зберігав за місцем мешкання, наражаючи на небезпеку не лише себе, а й оточення. Тепер правопорушнику загрожує щонайменше три роки позбавлення волі.

Працівники сектору кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що 44-річний житель Шабівської територіальної громади незаконно зберігає вдома вогнепальну зброю та бойові припаси.

В рамках розпочатого провадження співробітники районного відділу поліції спільно зі спеціалістами управління вибухотехнічної служби обласної поліції провели за місцем мешкання чоловіка санкціонований обшук, в ході якого в літній кухні та гаражі виявили шість корпусів ручних осколкових гранат різної модифікації з запалами і без, окремо шість запалів, автомат Калашникова, пластичну речовину загальною вагою більш ніж три кілограми, 235 набоїв калібру 5,45 міліметрів.

Їх скерували на експертизу. За попереднім висновком вибухотехніків, вилучені предмети є вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.

Як пояснив фігурант, увесь арсенал він минулого року привіз із Донеччини.

«Під процесуальним керівництвом прокуратури ми повідомили чоловіку про підозру у придбанні, носінні, зберіганні, вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу. Цей злочин кваліфікується за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. За результатами експертних досліджень буде вирішуватись питання про остаточну кваліфікацію дій правопорушника. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває», – прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Поліцейські зауважують: відповідно до ч. 3 ст. 263 ККУ, не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини