Жителю Херсона повідомили про підозру в умисному вбивстві своєї матері

Подія сталася у Святий вечір. До поліції зателефонував схвильований 34-річний житель Корабельного району та повідомив, що померла його мати. Однак, поліція встановила, що смерть жінки виявилася насильницькою. І причетним до цього є син потерпілої. Відтепер йому може загрожувати 15 років ув’язнення.

Як розповіла заступник начальника відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції Юлія Скиба, повідомлення про смерть жінки надійшло 6 січня близько пів десятої вечора.

Слідчо-оперативна група виїхала за місцем проживання заявника та його матері. Померла 60-річна жінка лежала на ліжку, була охайно вдягнута. Нічого не вказувало, що в квартирі сталася трагедія. Однак, в ході проведення необхідних слідчих та процесуальних дій з’ясувалось, що смерть померлої не природня. Також правоохоронці встановили, що саме син причетний до смерті матері.

Наразі йому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання в виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Під час обрання підозрюваному запобіжного заходу суд підтримав клопотання слідчого та відправив зловмисника під варту. Нині він перебуває в умовах слідчого ізолятора. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Херсонської області