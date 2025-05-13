Жителю Київщини повідомлено про підозру в зґвалтуванні 15-річної дівчини

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Обухівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 34-річному місцевому мешканцю за фактом зґвалтування, вчиненого стосовно неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 КК України).

За даними слідства, у травні 2025 року в м. Обухів підозрюваний познайомився з неповнолітньою дівчиною, після чого він пригостив її алкоголем і запропонував піти до себе додому, щоб продовжити спілкування. Скориставшись нагодою усамітнення та використавши власну перевагу в силі, чоловік роздягнув 15-річну дівчину та вступив з нею в статевий акт всупереч її волі.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Обухівського РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура