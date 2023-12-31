Жителю Радомишльської громади повідомили про підозру в низці шахрайств

29-річний чоловік реалізував одну з шахрайських схем – «авто з-за кордону». Для цього він розміщував в інтернет-мережі оголошення про продаж іномарки. А отримавши передоплату, блокував покупців та обривав всі зв’язки.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що на початку року чоловік створив в інтернет-мережі сторінку під вигаданим ім’ям та розмістив оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen» з іноземною реєстрацією.

Наприкінці січня до нього зателефонувала потенційна покупчиня. Від співрозмовника жінка дізналася, що автомобіля ще немає в Україні та для його доставки потрібно буде внести передоплату. Жінка погодилася на таку угоду через низьку ціну та вигідні умови придбання. Для більшої переконливості чоловік навіть надіслав їй фото документів та техпаспорта автомобіля (які насправді були фейковими).

Жінка сплатила на картковий рахунок, вказаний у листуванні, понад 17 тисяч гривень. А згодом продавець заблокував її у соцмережах і не відповідав на неодноразові дзвінки.

Слідством встановлено, що на початку лютого на гачок ошуканця потрапив ще один бажаючий недорого придбати іномарку. Цього разу покупець передплатив близько 28 тисяч гривень.

Правоохоронці з’ясували, що фігурант провадження раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Встановлено, що для своїх махінацій він використовував чужу банківську карту. Спосіб, яким платіжний засіб потрапив до фігуранта, нині встановлює слідство. Також у спілкуванні з кожним потенційним покупцем він використовував нову сім-карту, а після отримання коштів одразу ж її позбувався.

Відтак на підставі зібраних доказів слідчі відділення поліції №3 (м. Радомишль) Житомирського РУП повідомили чоловікові про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Згідно з чинним законодавством чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, коростенські поліцейські розслідують шахрайство, пов’язане з купівлею авто за кордоном. Потерпіла втратила понад 370 тисяч гривень.

Житомирське районне управління поліції