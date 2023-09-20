15 років реального позбавлення волі без змін: прокурори відстояли вирок неодноразово судимому вбивці

За принципової та послідовної позиції прокурорів Вінницької обласної прокуратури вирок неодноразово судимому чоловіку, обвинуваченому в умисному вбивстві та вчиненні розбою ( ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України) залишено апеляційною інстанцією без змін.

Засудженому жителю Шаргородського району призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його власністю.

Прокурори у всіх судових інстанціях довели вину 28-річного обвинуваченого.

Подія сталася у лютому 2020 року у м. Вінниці. Засуджений спільно із потерпілим розпивали алкогольні напої у квартирі останнього. У «гостя» виник умисел на вчинення розбійного нападу, спрямованого на заволодіння майном господаря оселі. Реалізуючи злочинний умисел, керуючись жагою до наживи, усвідомлюючи, що чоловік може зберігати в помешканні грошові кошти і цінне майно, злочинець, діючи умисно, усвідомлюючи свою явну фізичну перевагу над потерпілим через його похилий вік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, наніс знайомому численні удари руками й ногами по голові та тулубу. Далі, знайшовши у кімнаті квартири металеву 16-ти кілограмову гирю, наніс нею декілька ударів по тулубу потерпілого, від яких він помер на місці події.

У подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, обшукав квартиру потерпілого. Він заволодів пістолетом, який, відповідно до висновку експерта, належить до травматичної зброї з вогнепальним принципом метання снаряду, є придатним для стрільби та мобільним телефоном «Xiomi».

Після вчинення злочину вбивця втік з місця події, заволодівши майном потерпілого на загальну суму – 6 784 гривні.

Вінницький апеляційний суд погодився з наданими прокурором аргументованими доводами та підтвердив, що призначене покарання для засудженого є справедливим заходом.

Наразі вживаються заходи до виконання судового вироку.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури