Житомирські поліцейські затримали підозрюваного у замаху на вбивство

Пізно ввечері 19 грудня до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 48-річного жителя обласного центру. Лікарі діагностували у нього поранення різних частин тіла та пошкодження внутрішніх органів. Вже наступного дня поліцейські встановили та затримали підозрюваного у вчиненні злочину.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілий отримав травми у кафетерії на околиці Житомира, де перебував у компанії знайомих. Близько 22:00 між ним і ще одним учасником застілля виник конфлікт, у ході якого підозрюваний вдарив опонента гострим предметом. Свідки припинили сутичку, однак нападник залишив місце події.

Слідчі поліції кваліфікували подію за ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) та ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

– Проведеними розшуковими заходами встановлена причетність до злочину 30-річного жителя обласного центру, – повідомив начальник Житомирського районного управління поліції Петро Міровський. – Після вчиненого чоловік за місцем проживання не з’являвся та переховувався. До його розшуку були залучені оперативники кримінальної поліції райуправління, а також працівники Управління карного розшуку ГУНП і відділу поліцейської діяльності №1 (Черняхів).

Поліцейські відстежили маршрут пересування чоловіка, здійснили низку процесуальних дій і вже 20 грудня за підтримки спецпризначенців РПОП затримали автомобіль із фігурантом на одній з вулиць селища Черняхова.

21 грудня слідчі Житомирського районного управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з чинним законодавством таке діяння тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Житомирське районне управління поліції