Житомирських підприємців викрито на порушенні норм утилізації інфекційно небезпечних медичних відходів

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора повідомлено про підозру директору та трьом співвласникам житомирського приватного підприємства.

Їм інкриміновано порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 325 КК України).

За даними слідства, керівництво підприємства, яке має ліцензію на утилізацію небезпечних відходів, організувало протиправну схему надання послуг для збільшення прибутку.

Упродовж 2022-2023 років підозрювані уклали договори з закладами охорони здоров’я у Київській, Житомирській і Вінницькій областях на збір та утилізацію інфекційно небезпечних медичних відходів, хоча не мали необхідних потужностей та складських приміщень для їхнього зберігання.

Підприємці підшукали такі приміщення та забезпечили перевезення відходів з медичних закладів.

Під час обшуків правоохоронці виявили відходи на площі понад 300 м кв. Серед них – крапельниці, шприці, катетери та інші засоби разового використання. Вони зберігалися з порушенням ліцензійних вимог та законодавства про відходи, що могло призвести до поширення інфекційних хвороб.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Нацполіції України, оперативний супровід – Департамент забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами, НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора