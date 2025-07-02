Житомирянина затримали за вимагання неіснуючого боргу

Слідством встановлено, що зловмисник впродовж місяця погрожував фізичною розправою житомирянину, вимагаючи віддати 500 доларів вигаданого боргу. Наразі фігуранту повідомлено про підозру.

Правоохоронці з’ясували, що на початку червня фігурант задумав план вимагання грошей, відтак почав телефонувати до потерпілого, ексвійськового, через мобільний застосунок та призначати йому зустрічі. Під час першої з них, яка відбулася на стоянці біля одного з торгових центрів міста, він висунув вимогу щодо передачі коштів, супроводжуючи її погрозами насильства.

Протягом наступних тижнів чоловік продовжував чинити психологічний тиск: телефонував, погрожував та призначав нові місця зустрічі. Зрештою потерпілий передав вимагачу 500 доларів.

Одразу після передачі коштів підозрюваного затримали поліцейські спільно зі співробітниками УСБУ в Житомирській області.

Під час слідчих дій вилучено гроші, мобільний телефон та інші речові докази.

Слідчі слідчого управління ГУНП Житомирщини повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання, вчинене в умовах воєнного стану.

Судом йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 363 360 гривень.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області