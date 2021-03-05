Под Днепром 25-летний парень жестоко убил и изнасиловал женщину

В Днепропетровской области 25-летнего мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за совершение ряда особо тяжких преступлений.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

Так, в феврале 2018 молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо дома односельчанки. Несмотря на то, что мужчина и женщина не были знакомы, между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый избил потерпевшую кулаками по лицу и туловищу, а затем начал душить, пока она не потеряла сознание. На шум вышла 79-летняя бабушка потерпевшей, которая стала свидетелем преступления. С целью сокрытия совершенного, злоумышленник нанес женщине удары ногами и табуретом, от которых последняя скончалась.

Впоследствии, пользуясь беспомощным состоянием внучки, мужчина изнасиловал ее неестественным способом. Через некоторое время женщина умерла. Свою вину подсудимый не признал, однако она полностью доказана Синельниковской местной прокуратурой. Суд назначил ему наказания в виде пожизненного лишения свободы.