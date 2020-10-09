Зламували електронну пошту і соцмережі: трьом особам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом особам за фактом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, комп’ютерних мереж організованою групою осіб (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що троє осіб, маючи спеціальні знання та досвід обходу принципів інформаційної безпеки, займались зламом електронних поштових скриньок та акаунтів соціальних мереж громадян.

Спільно зі співробітниками СУ ГУНП в Харківській області та працівниками УПК в Харківській області ДКП НПУ за місцем мешкання та роботи фігурантів у м. Харкові та м. Києві проведено 17 обшуків. Виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, жорсткі диски, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки та інші докази протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури