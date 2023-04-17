Побив матір до смерті: на Волині поліція затримала зловмисника

Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Інцидент трапився у п’ятницю, 14 квітня, у селищі Ратне. 29-річний місцевий житель, під час сварки, побив рідну матір, 47-річну жительку селища.

Від отриманих травм жінка померла до приїзду швидкої допомоги.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області