Злочинній групі повідомили про підозру в побитті власника автостоянки

До злочинної групи входили три особи. Фігуранти із застосуванням фізичної сили вимагали, аби потерпілий звільнив територію паркомісць у Києві. Зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У Києві слідчі Головного слідчого управлінням Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України викрили злочинну групу, члени якої побили власника автостоянки. Таким чином зловмисники змушували потерпілого звільнити територію тимчасового зберігання транспортних засобів.

Наразі зловмисникам правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні злочинну, передбаченого ч. 1 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 2 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження)Кримінального кодексу України.

За скоєне їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Наразі зловмисники перевіряються на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування триває.

Управління комунікації Національної поліції України