Злочинність у Києві: названо найкримінальніші райони

Київська Троєщина має погану славу, як кримінальний район. Проте, чимало деснянців цей міф спростовують, і кажуть, що може десь у Києві й боязно гуляти, але не на Троєщині.

Яка ситуація насправді, який район найкримінальніший, та де найспокійніше, розповіли журналістам «Вечірнього Києва» у Головному управлінні Національної поліції м. Києва.

За словами т. в. о. заступника начальника Юлії Гірдвіліс у порівнянні з 2019 роком, у 2020 рівень злочинності у столиці зменшився на 28,4%.

«За минулі п’ять місяців (з 1 вересня 2020 року по 31 січня 2021 року) у Києві було зареєстровано 7092 кримінальних правопорушень. Загалом за 2020 рік було зареєстровано 33 955 злочинів. Для порівняння — у 2019-му 47 411 злочинів», — коментує Юлія Гірдвіліс.

У рейтингу найкримінальніших перше місце посідає — Шевченківський район.

За 2020 рік тут було скоєно — 4634 злочини, серед яких 12 вбивств, та 2 зґвалтування. За січень 2021 року — 638. Найбільше злочинів пов’язано з крадіжками та шахрайствами, також зафіксовані вбивства та розбійні напади.

Друге місце посів — Дніпровський район.

За минулий рік правоохоронці зафіксували — 3939 злочинів: 5 умисних вбивств, розбійні напади та 2 випадки зґвалтування. У 2021 році за січень було скоєно — 399 злочинів, серед яких 2 умисних вбивства.

Третій у антирейтингу — Солом’янський район.

За 2020 рік поліцейські зафіксували — 3860 правопорушень. Найбільше зафіксовано крадіжок та розбійних нападів. За минулий місяць зафіксовано — 405 правопорушень.

Четверте місце займає Оболонський район.

У 2020 зафіксували 3524 злочини. Серед яких 2 випадки зґвалтування, 8 вбивств та 1636 крадіжки. За січень 2021 року — 539 порушень, серед яких переважна кількість крадіжки.

І лише на п’ятому місці Деснянський район.

За минулий рік було скоєно 3022 злочини. Серед яких 12 вбивств та 2 випадки зґвалтування. За січень 2021 року правоохоронці зафіксували 393 злочини, з яких 3 вбивства, решта крадіжки та шахрайство.

Шосте місце займає Дарницький район — 2999 злочинів за минулий рік.

6 — вбивств та випадок зґвалтування, решта крадіжки та шахрайство. За січень 2021 року 397 злочинів.

Сьому сходинку посідає Святошинський район — 2884 злочини за 2020 рік.

Відзначився 4 випадками вбивства та чималою кількістю розбоїв та одним випадком зґвалтування. У січні 2021 року зафіксовано 298 злочинів, серед яких жодного вбивства та зґвалтування, лише розбійні напади та крадіжки.

На восьмому місці Печерський район.

За минулий рік — 2537 злочинів. У порівнянні з попередніми районами невелика кількість розбійних нападів — 7. Не було випадків зґвалтувань. Переважна більшість правопорушень — крадіжки. За січень поточного року зафіксовано 294 злочини, серед яких тільки крадіжки та шахрайство.

Дев’яте місце посідає Голосіївський район.

Загалом за 2020 рік тут сталося — 2317 злочинів, і хоч цей район не славиться великою кількістю правопорушень у порівнянні з іншими, зґвалтувань тут найбільше — 5 випадків, та чимала кількість вбивств — 11. Решта розбійні напади, крадіжки та шахрайські дії. За січень 2021 року зафіксовано — 297 злочинів.

Десяте місце посідає Подільський район.

За показниками можна зробити висновок, що цей район найспокійніший. За минулий рік зафіксовано — 2106 злочинів. 5 вбивств та найменше серед усіх вище перелічених районів випадків розбійних нападів, усього лише — 4. 1— випадок зґвалтування, інше — крадіжки та шахрайство. За січень 2021 року — 253 злочини, серед яких 1 випадок розбійного нападу, все інше крадіжки й шахрайство.

Загалом можна сказати, що за минулий рік у столиці переважна більшість злочинів — це крадіжки. У Дніпровському районі їх найбільше — 1717. Якщо говорити про вбивства, то одну сходинку на двох посіли Шевченківський та Деснянський (в кожному районі по 12 вбивств). Поруч з ними і Голосіївський район — 11 вбивств. Розбійних нападів найбільше у Святошинському районі — 29. У Дніпровському та Оболонському — по 20 нападів. Найбільше зґвалтувань у Голосіївському районі — 5. Найспокійніший район — Подільській.

Вікторія ГРЕБІНЬ, «Вечірній Київ»