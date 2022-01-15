«Злодій у законі» «Нєдєля» зник після затримання у Болгарії, його екстрадицію до України призупинили
Підозрюваний «злодій у законі» Андрій Недзельський (він же «Нєдєля», «Львівський»), якого затримали у Болгарії на прохання України влітку 2021 року, зник після обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави.
Про це на офіційний запит hromadske повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.
Відтак процедуру екстрадиції призупинили.
«Нєдєля» зник після того, як вніс заставу, за даними наших джерел — 100 тисяч болгарських левів (понад 1,5 млн грн). Раніше його оголосили в міжнародний розшук за ймовірне вбивство свого бізнес-партнера, він потрапив у санкційний список «злодіїв у законі» в Україні.
«У межах міжнародного співробітництва компетентні органи Болгарії повідомили, що місцеперебування вищезазначеної особи невідоме і її оголосили в національний розшук на території країни», — відповіли нам у Департаменті стратегічних розслідувань.
Водночас там додали, що відповідно до Закону про видачу та європейського ордера на арешт Республіки Болгарія присутність розшукуваної людини є обов’язковою під час процедури видачі.
«У разі затримання компетентні органи продовжать процедуру», — зазначили у відповіді.
Раніше ЗМІ писали, що під час судового процесу болгарський адвокат Недзельського запевняв про смертельну небезпеку його підзахисному в разі видачі в Україну. В Україні ж його вже заочно взяли під варту рішенням суду першої інстанції та апеляції.
Українська адвокатка підозрюваного «злодія в законі» Лариса Криворучко нам зазначила, що не коментує наразі це питання.
hromadske зверталося з переліком питань до прокуратури, поліції та суду Болгарії, проте відповіді нам не надали.
Що відомо про «Нєдєлю»?
Андрій Недзельський, відомий як «Нєдєля» або «Андрій Львівський», на момент отримання «титулу» не відбував покарання в місцях позбавлення волі, що фактично суперечить старим поняттям. Мав широкі зв’язки у клані «Діда Хасана», був «смотрящим» в Україні, зокрема й у Києві. У травні 2020 року працівники ДСР заочно повідомили про підозру Недзельському за ймовірне вбивство свого бізнес-партнера. Саме за цією справою він перебував у розшуку.
«За даними слідства, у 2009 році разом з іншими особами він убив свого друга та бізнес-партнера. На той час «Андрій Львівський» прагнув отримати найвищий статус у злочинній ієрархії, а його товариш, з яким у нього виник конфлікт на ґрунті спільної злочинної діяльності, збирався ініціювати так звану сходку та поскаржитися на нього лідерам кримінального світу. У разі проведення такого зібрання підозрюваний не зміг би отримати статус «злодія в законі», тому вирішив позбутися свого бізнес-партнера», — зазначили в МВС і додали, що саме після вбивства його «коронували» й надали статус «злодія в законі». Після оголошення у розшук Недзельський користувався підробленими документами на інше прізвище. Під час однієї зі спроб потрапити до Болгарії його зупинили правоохоронці.
Колишній очільник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін заявляв, що у 2019 році Недзельського нібито «розкоронували» на урочистостях із нагоди весілля в сім’ї кримінального авторитета Олега Бакінського.
У травні минулого року Недзельський потрапив під санкції РНБО щодо «злодіїв у законі».