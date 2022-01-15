«Злодій у законі» «Нєдєля» зник після затримання у Болгарії, його екстрадицію до України призупинили

Підозрюваний «злодій у законі» Андрій Недзельський (він же «Нєдєля», «Львівський»), якого затримали у Болгарії на прохання України влітку 2021 року, зник після обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави.

Про це на офіційний запит hromadske повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

Відтак процедуру екстрадиції призупинили.

«Нєдєля» зник після того, як вніс заставу, за даними наших джерел — 100 тисяч болгарських левів (понад 1,5 млн грн). Раніше його оголосили в міжнародний розшук за ймовірне вбивство свого бізнес-партнера, він потрапив у санкційний список «злодіїв у законі» в Україні.

«У межах міжнародного співробітництва компетентні органи Болгарії повідомили, що місцеперебування вищезазначеної особи невідоме і її оголосили в національний розшук на території країни», — відповіли нам у Департаменті стратегічних розслідувань. Водночас там додали, що відповідно до Закону про видачу та європейського ордера на арешт Республіки Болгарія присутність розшукуваної людини є обов’язковою під час процедури видачі. «У разі затримання компетентні органи продовжать процедуру», — зазначили у відповіді. Раніше ЗМІ писали, що під час судового процесу болгарський адвокат Недзельського запевняв про смертельну небезпеку його підзахисному в разі видачі в Україну. В Україні ж його вже заочно взяли під варту рішенням суду першої інстанції та апеляції. Українська адвокатка підозрюваного «злодія в законі» Лариса Криворучко нам зазначила, що не коментує наразі це питання. hromadske зверталося з переліком питань до прокуратури, поліції та суду Болгарії, проте відповіді нам не надали.