Злоумышленник взламывал автомобили при помощи устройства, купленного через интернет

Часто можно услышать о том, что злоумышленники вскрывают и обворовывают автомобили, несмотря на установленную в них сигнализацию. Для того, чтобы вскрыть автомобиль, нужно либо обладать специальными знаниями и подготовкой, либо иметь в своем распоряжении специальное оборудование. Задавались ли вы вопросом – как они это делают?

На самом деле – элементарно, доказывает дело № 344/6702/20 из единого реестра судебных решений. Соответствующее устройство для считывания охранной сигнализации автомобилей (называется кодграббер) легко можно приобрести на сайте Aliexpress. Оно перехватывает сигнал с ключа в тот момент, когда владелец закрывает автомобиль и передает его злоумышленнику. После этого он может воспроизвести радиосигнал, чтобы самостоятельно открыть машину. Именно так поступил обвиняемый в данном деле мужчина.

Получив устройство в международном отправлении (справедливости ради, отметим, что неизвестно, кто был перевозчиком данного товара), он принялся крутиться на территории стоянок гипермаркетов, чтобы выследить водителей, которые имеют привычку оставлять в автомобилях ценные вещи.

Такая тактика позволила обвиняемому вскрыть при помощи китайского чудо-прибора 3 автомобиля. Механика преступления была проста: злоумышленник выслеживал жертву, дожидался пока она скроется из виду, после чего, при помощи китайского устройства открывал автомобиль и проникал в него со стороны переднего пассажира.

Из бардачков автомобилей он извлекал оставленные там деньги, а также смартфоны и планшеты, оставленные хозяевами. В момент 3-го вскрытия, потерпевший хозяин автомобиля успел увидеть злоумышленника и даже попытался самостоятельно задержать того, но, получив струю неустановленного газа в лицо, прекратил преследование.

Злоумышленник скрылся, но короткой встречи с пострадавшим оказалось достаточно, чтобы вскоре сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали его. В наказание за данные действия, нарушающие статью 185 УК Украины, злоумышленнику светит до 8 лет лишения свободы.

Данная история поднимает перед нами очень важный вопрос: если преступники могут заказывать за рубежом и получать подобные устройства, которые несут потенциальную опасность, то где гарантия, что подобным же образом нельзя заказать, например, детали оружия или взрывных механизмов?

Для примера, вспомним историю теракта во время Бостонского марафона, когда чеченцы использовали взрывное устройство из пароварок, начиненных пиротехникой, спрятанных в рюкзаки. Разыскивая террористов, полиция задержала ни в чем не виновных американцев, которые накануне заказали по интернету похожие рюкзаки и кастрюли. Очевидно, что в нашей стране, где шестой год не прекращаются боевые действия, данная угроза никак не контролируется (или контролируется недостаточно).

Андрей Майданик, internetua.com