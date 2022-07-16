Зловмиснику повідомлено про підозру в розкрадання благодійних внесків на підтримку ЗСУ

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку у використанні благодійних пожертв для особистого збагачення під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з середини квітня 2022 року підозрюваний, використовуючи можливості публічного розміщення інформації у месенджері Telegram, звертався до громадян із закликом про збір коштів, які згодом обіцяв передати Збройним силам України.

Для перерахування коштів псевдоволонтер вказував дані власних банківських карток та майже всі зібрані добровільні пожертви витрачав на власні потреби.

Щоб приховати розкрадання коштів, чоловік перераховував 5 гривень на єдиний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ, після чого у фоторедакторі змінював суму внеску та робив фотозвіт.

У ході проведення обшуку за місцем мешкання зловмисника вилучено банківські картки, на які здійснювався переказ коштів, ноутбук, флеш-накопичувач, грошові кошти.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.

Встановлюються всі обставини кримінального правопорушення.

Заходи з викриття незаконної діяльності проводилися прокурорами спільно з Голосіївським УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Київська міська прокуратура