Зловмиснику повідомлено про підозру в розкрадання благодійних внесків на підтримку ЗСУ

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За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку у використанні благодійних пожертв для особистого збагачення під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з середини квітня 2022 року підозрюваний, використовуючи можливості публічного розміщення інформації у месенджері Telegram, звертався до громадян із закликом про збір коштів, які згодом обіцяв передати Збройним силам України.

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Для перерахування коштів псевдоволонтер вказував дані власних банківських карток та майже всі зібрані добровільні пожертви витрачав на власні потреби.
Щоб приховати розкрадання коштів, чоловік перераховував 5 гривень на єдиний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ, після чого у фоторедакторі змінював суму внеску та робив фотозвіт.

У ході проведення обшуку за місцем мешкання зловмисника вилучено банківські картки, на які здійснювався переказ коштів, ноутбук, флеш-накопичувач, грошові кошти.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.

Встановлюються всі обставини кримінального правопорушення.

Заходи з викриття незаконної діяльності проводилися прокурорами спільно з Голосіївським УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Київська міська прокуратура

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