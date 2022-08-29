Зловмисник брав $5 500 за незаконне переправлення через кордон

Фігурант допомагав військовозобов’язаним чоловікам безперешкодно покинути межі країни поза визначеними пунктами пропуску. За організацію злочинної схеми правопорушнику загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Слідчі слідчого управління поліції Києва спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили правопорушника, який організував схему незаконного перетину державного кордону. Зловмисник «допомагав» військовозобов’язаним чоловікам призовного віку виїхати за межі України поза визначеними пунктами пропуску.

У ході досудового розслідування працівники поліції з’ясували, що фігурант дізнався про те, що його знайомий бажає виїхати з України, тож за грошову винагороду вирішив допомогти чоловіку. Правопорушник надав роз’яснення щодо дати і місця для незаконного перетину кордону та в подальшому зустрів свого його у прикордонній області. Вартість такої домовленості становила 5 500 доларів США.

За результатами проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у Вінницькій області після отримання частини оплати за незаконну послугу. У ході огляду в раніше не судимого 53-річного іноземця поліцейські вилучили 200 000 гривень.

За погодженням із Київською міською прокуратурою слідчі столичного главку повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва