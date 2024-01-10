Зловмисник брав 8500 доларів за ухилення від військової служби

За таку суму фігурант обіцяв вирішити питання щодо непридатності до несення військової служби чоловіками призовного віку.

Викрили злочинну діяльність чоловіка слідчі Печерського управління поліції спільно із працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури.

Фігурант обіцяв потенційним «клієнтам» виготовлення тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, з приміткою про виключення з військового обліку за станом здоров’я та виготовлення довідки військово-лікарської комісії, щодо непридатності до несення військової служби, що в подальшому давало змогу безперешкодно виїхати за межі України. Сума таких послуг становила 8500 доларів США.

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу після отримання ним частини коштів. Затриманий – уродженець Чернігівщини, 1985 року народження.

На підставі зібраних доказів слідчі Печерського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – замах на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. За вчинене фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

На час слідства затриманий перебуватиме під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва