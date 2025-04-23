Зловмисник ошукав 75-річну киянку на суму понад 300 тисяч гривень

Зловмисник забрав всі заощадження пенсіонерки нібито з метою їх перевірки на зв’язок з країною-агресором. Фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До поліції Києва звернулась 75-річна мешканка столиці із заявою про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами. На виклик негайно прибули слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку Солом’янського управління поліції для з’ясування обставин події.

Як розповіла потерпіла, декілька місяців тому вона замовила через інтернет харчові добавки російського походження, однак згодом відмовилась від покупки. Після цього жінці почали телефонувати невідомі, які представились співробітниками правоохоронних органів, й почали звинувачувати пенсіонерку у зв’язках з країною-агресором. Аби зняти з киянки всі підозри, співрозмовники під психологічним тиском та залякуванням вимагали віддати їм всі її заощадження нібито для перевірки їх походження.

Після кількох днів тиску пенсіонерка погодилась виконати умови телефонних «перевіряючих». До її під’їзду прийшов чоловік, якому вона віддала йому свої заощадження, які зберігала у доларах та євро

Під час оперативних заходів поліцейські встановили особу кур’єра й затримали його — ним виявився 56-річний киянин.

Слідчі, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. Санкція інкримінованої статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, правоохоронці працюють над встановленням всіх причетних до злочинної схеми.

Відділ комунікації поліції Києва