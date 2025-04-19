Інвалідне «одруження» за ₴50000: на кордоні викрито ще один фіктивний шлюб

Так зване подружжя намагалося перетнути кордон з Молдовою. Дружина має інвалідність 2 групи, що надає законні підстави її чоловікові для виїзду за кордон під час дії воєнного стану. Проте пара не пройшла перевірку навіть найпростішими питаннями одне про одного.

Виявилось, що жінка вже не вперше надає подібні послуги: її попередній «наречений» таким чином виїхав за кордон ще у 2023 році. До України більше не повернувся, а шлюб було розірвано.

Авторка схеми зізналась, що погодилася «вийти заміж» знову – за 50 000 грн. За даним фактом направлено повідомлення про ознаки кримінального правопорушення.

ДПСУ