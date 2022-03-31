Припинено злочинну діяльність двох гральних закладів у Мукачеві – майно зловмисників передадуть на потреби держави

Доки в Україні триває війна, окремі особи, не зважаючи ні на що, намагаються незаконно збагатитися і всупереч єднанню українців для взаємопідтримки і допомоги, влаштовують шляхи для власної наживи.

Так, вчора, 30 березня, у Мукачеві поліцейські припинили злочинну діяльність двох ігротек. Обидва заклади були викриті оперативниками карного розшуку Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

Один із гральних закладів зловмисники замаскували під кав’ярню. Він функціонував по вулиці Габермана. Інший факт організації незаконного бізнесу задокументували правоохоронці у мікрорайоні Росвигово.

Загалом за азартними іграми оперативники застали 6 гравців — всі чоловіки. Їх опитали і одразу ж доставили до військкомату, де їм вручили повістки.

Окрім клієнтів у приміщеннях перебували й жінки-адміністратори, які відповідали за фінансову частину бізнесу. Всю готівку та чорнові записи слідчі вилучили та вже вивчають.

Також працівники поліції вилучили і 72 одиниці техніки, яку зловмисники використовували для надання незаконних послуг у сфері грального бізнесу. Все обладнання буде передано на потреби Територіальної оборони Закарпаття.

Щодо самих приміщень, в яких функціонували ігротеки, наразі вирішується питання щодо передачі їх під склади для розміщення гуманітарної допомоги, яку видають громадянам, що вимушено переїхали до області з «гарячих точок» України.

За фактами злочинів слідчі Мукачівського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Винним загрожує відповідальність у вигляді штрафу до 680 тисяч гривень.

Подібні протиравні дії під час війни є злочином проти свого народу, свідомою наживою, яка створена напротивагу взаємодопомозі, розумінню та максимальній підтримці один одного. Саме тому поліція діятиме жорстко і зловмисники будуть покарані за всією суворістю Закону.

Поліція Закарпатської області