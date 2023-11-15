Встановлено одного з «чиновников» окупаційної адміністрації, який обмежував виїзд людей із захоплених територій Харківщини

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 36-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Встановлено, що підозрюваний народився у Смоленській області рф, проте ще давно переїхав та мешкав у смт Козача Лопань Харківського району, де займався приватною підприємницькою діяльністю.

За даними слідства, під час окупації селища чоловік добровільно обійняв посаду «заместителя главы ВГА Харьковской области». Його «прерогативою» стали питання по економіці та фінансам у незаконному органі влади.

«Посадовець» здійснював «надзор» за переміщенням людей по тимчасово окупованій території Харківського району. Саме він видавав людям «пропуск на передвижение». Враховуючи, що підозрюваний добре знав місцевих, він принципово не видавав дозвіл на виїзд особам, які не підтримували дії рф, та тим, хто планував виїхати на територію України.

Наразі колаборант переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. Правоохоронці вручили підозру його адвокату.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — УКР ГУНП в Харківській області, 4-ий прикордонний загон ДПС України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура