Зловмисники пропонували власникам викрадені авто через телеграм-канал

Діяли зловмисники за схожою «схемою»: одні – безпосередньо викрадали автомобілі преміум та середнього класу, інші учасники схеми – переганяли авто до місць «відстою». Потім викрадачі передавали інформацію адміністратору телеграм-каналу «чорного ринку», який розміщував оголошення та приймав оплату від потерпілих. Якщо потерпілі відмовлялися «співпрацювати» з викрадачами та купувати свої ж авто, вже інші учасники схеми проводили розбірку і продаж.

Працівники Департаменту карного розшуку Національної поліції України спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України, із залученням оперативників в Черкаській, Рівненській, Тернопільській, Житомирській, Харківській областях за силової підтримки КОРД та поліції особливого призначення у м. Києві задокументували та припинили злочинну діяльність двох окремих груп осіб.

Зокрема оперативники Департаменту карного розшуку отримали інформацію, що на території України групи осіб вчиняють незаконні заволодіння автомобілями преміум та середнього класу.

У першому випадку поліцейські встановили причетність до злочинної діяльності двох раніше судимих чоловіків, 1983 та 1991 років народження. Вказані особи познайомилися в установі відбування покарання. Молодший із них у 2020 був затриманий працівниками поліції за аналогічні правопорушення. Йому було обрано запобіжний захід з можливістю внесення застави у 1,2 млн гривень. Але у 2021 році суд відпустив обвинувачуваного під особисте зобов’язання. Після цього він продовжив скоювати злочини.

Зловмисники «спеціалізувалися» на викраденні автомобілів марок «Kia» та «Hyundai». Наразі поліцейські задокументували п’ять епізодів їхньої злочинної діяльності.

У другому випадку до правопорушень були причетні особи, які займалися різними видами злочинної діяльності: безпосередні виконавці незаконних заволодінь транспортними засобами, особи, які здійснювали розукомплектування машин, реалізацію запчастин із викрадених автомобілів, особи, які здійснювали продаж викрадених автомобілів.

Так, поліцейські встановили, що троє чоловіків безпосередньо вчиняли незаконне заволодіння автомобілем.

«Спеціалізувалися» на викраденні автомобілів «Mazda», «Nissan», «Kia», «Hyundai» тощо. Потім передавали викрадені автомобілі іншим учасникам злочинної схеми для подальшого їхнього переміщення до місць «відстою». При цьому дотримувалися заходів конспірації, використовуючи раніше обумовлений маршрут руху з відсутністю камер відеоспостереження, змінюючи номерні знаки.

Місцями так званого «відстою» викрадених автомобілів були непримітні парковки для автомобілів у спальних районах, гаражні приміщення на території Житомирської та Рівненської областей.

Національна поліція України