Зловживання зі збитками на суму понад ₴7 млн – повідомлено про підозру п’ятьом посадовцям медичного закладу на Київщині

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишньому директору одного із медичних закладів Обухівського району та чотирьом її спільникам – колишньому медичному директору, медичному директору, завідувачу відділення та головному бухгалтеру у зловживанні службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, підозрювані організували схему протиправного отримання бюджетних коштів, які виділяються Національною службою здоров’я України, шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров’я про надані медичні послуги населенню.

Ексдиректорка закладу уклала із Національною службою здоров’я України договори про медичне обслуговування населення. У свою чергу її спільники згідно договору вносили до електронної системи охорони здоров’я недостовірні відомості про повне надання медичних послуг, які фактично не надавались.

Відповідно до висновків судово-економічної експертизи, такі дії службових осіб призвели до безпідставного нарахування медичному закладу грошових коштів на понад 7 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Обухівського РУП ГУНП в Київській області за оперативного супроводу УСР в Київській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура