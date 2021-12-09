Знайдено тіло вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar

Служба безпеки України відшукала тіло вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar львів’янина Тараса Познякова.

Джерело: джерело УП в правоохоронних органах, речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі УП

Деталі: За даними джерела УП, тіло знайшли поблизу траси «Житомир — Київ». Минулого тижня стали відомі результати експертизи. Інформацію частково підтвердили в СБУ.

Пряма мова Дехтяренка: «Наразі співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова. До пошукових робіт була залучена спецтехніка Міноборони. Спецслужбою отримано та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер вчинення вбивства».

За даними джерела УП, слідство отримало інформацію щодо обставин вбивства Познякова. За цими даними безпосередньо застрелив львів’янина громадянин Росії Луан Кінгісепп з пістолета «ТТ».

Кінгісепп зі своїм «побратимом» Дмитром Голубом закопали тіло вбитого та знищили засоби зв’язку, а автомобіль «Ауді А6» вбитого заховали в одному з гаражних кооперативів у Києво-Святошинському районі Київської області у знайомого Голуба (машину знайшли правоохоронці за кілька днів).

Співрозмовник УП зазначає, що пошук місця поховання тіла Познякова ускладнювався суттєвими змінами рельєфу за п’ять з половиною років, які минули з часу вбивства.

До пошукових робіт залучалася важка техніка, а також застосовувалося спеціальне технічне обладнання — георадар «EASY RAD — GPR», що використовується відділом репатріаційних заходів та пошукової роботи Управління цивільно-військового співробітництва ГШ ЗСУ.