Знайомство в мережі коштувало прикарпатці майже пів мільйона гривень

Романтичний незнайомець з інтернету виявився аферистом.

До працівників франківської поліції звернулася жителька обласного центру. Жінка повідомила про знайомство в соціальній мережі з іноземцем.

Зі слів заявниці, віртуальне спілкування тривало близько двох місяців. В ході спілкування аферист запевнив потерпілу, що проживає в Randellstown, Maryland. Також, пройдисвіт увів її в оману і повідомив, що надіслав в Україну посилку з речами та дорогоцінними подарунками і надіслав фішиншове посилання, за яким жінка могла відстежити посилку.

В подальшому з іноземного номера телефону до жінки написала невідома особа, яка представилася агентом компанії кур’єрської доставки. Псевдо кур’єр повідомив, що посилка заявниці від іноземця прибула до міжнародного аеропорту «Київ». Ото ж для її отримання необхідно оплати грошові кошти за надані послуги.

Жінка здійснила кілька платежів на банківські рахунки на суму 450 000 грн.

Однак, надіслану посилку заявниця так і не отримала, а листування з іноземцем завершилося. Тоді потерпіла збагнула, що потрапила у шахрайську пастку і звернулася до поліції.

Поліцейські Прикарпаття застерігають громадян від необдуманих вчинків, особливо, коли справа стосується грошей.

Не вступайте в довірливу розмову, переписку з невідомими особами в мережі.

Ігноруйте зайві запити на переписку від незнайомців та у жодному разі не перераховуйте їм гроші.

Не довіряйте заманливим пропозиціям знайомого з мережі.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини