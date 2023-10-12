Зниклу 10-річну дівчинку знайшли… у дивані сусіда

Віка (ім’я змінено) зникла увечері 11 жовтня у російському Нижньому Новгороді.

Мама дівчинки, яка страждає на аутизм, навіть не помітила, як зникла дочка — жінка не зачинила вхідні двері і донька вибігла з квартири на Ювілейному бульварі навіть не одягнувшись.

До пошуків Вікі підключилися волонтери та поліція.

Спочатку дитину шукали на вулиці, але за кілька годин пошуків вирішили перевірити і сусідів. Катю знайшли в дивані сусіда, 44-річного Максима Р.

З’ясувалося, що відразу після того, як дівчинка втекла з квартири, чоловік затяг її до себе додому і знущався з неї кілька годин.

За даними «Бази», Віка перебуває у шоковому стані, з нею працюють лікарі. Максима Р. затримано.