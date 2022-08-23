Зрадила присязі та працює на «нову владу» в м. Ізюм: податківиці повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру податківиці з м. Ізюм за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниця податкової служби добровільно перейшла на бік ворога в окупованому м. Ізюм.

Жінка пройшла «співбесіду та атестацію» для зайняття посади в окупаційному органі — «Податковій службі Харківської області». Серед її обов‘язків як податківця у псевдооргані — незаконне адміністрування та стягнення на користь російських військ обов’язкових платежів з мешканців тимчасово окупованих територій Харківської області.

Крім того, маючи досвід та знання у податковій сфері, зрадниця передала окупантам дані платників податків на території Ізюмського району. Також жінка забезпечила патентування підприємницької діяльності суб‘єктів господарювання.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві.

Харківська обласна прокуратура