Зв’язали руки та, погрожуючи ножем, відібрали прикраси – у Києві затримали двох розбійників

Фігуранти викрали з шухляди господині ювелірні вироби поки гостювали в неї вдома. Коли потерпіла це помітила та намагалась їх зупинити, зловмисники зв’язали їй руки скотчем та, погрожуючи ножем, змусили зняти з себе інші прикраси. Спільникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

До поліції Києва надійшло повідомлення від 56-річної місцевої мешканки про те, що її пограбували знайомі у квартирі на вулиці Червонопільській. Для встановлення усіх обставин події на місце виїжджали співробітники кримінальної поліції та слідчо-оперативна група.

Від заявниці поліцейські дізнались, що декілька тижнів тому в кафе вона познайомилась з 36-річним киянином та деякий час підтримувала з ним дружні стосунки. Днями порушник навідався до неї у гості разом із 32-річним чоловіком, якого представив як рідного брата. Під час застілля один з фігурантів викрав з шухляди ювелірні вироби, а коли господиня це помітила та намагалась їх зупинити, порушники пригрозили їй ножем. У подальшому спільники зв’язали жінці скотчем руки та змусили її зняти з себе та віддати решту прикрас – сережки та каблучку.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили ймовірних підозрюваних. Один з фігурантів, розуміючи що його будуть шукати, вирішив одразу втекти, проте поліцейські затримали його з речами та награбованим майном на виході з будинку. Його «родича», по сумісництву сусіда, затримали у квартирі.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбійний напад з проникненням у житло, вчинений в умовах воєнного стану. Наразі слідчі за погодженням із окружною прокуратурою готують повідомлення про підозру порушникам та клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва