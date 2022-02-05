Звільнений посадовець засудив ліквідатора за невиконання судового рішення

Приморський суд Одеси визнав винним в умисному невиконанні рішення ексголову ліквідаційної комісії Одеської обласної держінспекція з контролю якості лікарських засобів.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 2 лютого.

У 2010 році адміністративний суд поновив на посаді заступника начальника інспекції. Рішення підлягало негайному виконанню. Крім того, позивачу стягувався втрачений заробіток за час вимушеного прогулу.

У той період інспекція перебувала в стані реорганізації. Створили комісію, яка займалась припиненням юридичної особи.

Голова ліквідаційної комісії, знаючи про рішення про поновлення особи на посаді, всіляко ухилявся від його виконання. Крім того, обмежив доступ позивача в приміщення інспекції, уникав спілкування з ним, перешкоджав реєстрації судового рішення в журналах вхідної кореспонденції.

Ці факти підтвердили свідки з числа співробітників інспекції. Крім того, з’ясувалося, що в той самий період за аналогічних обставин обвинувачений поновив на роботі завідуючого сектором правової і кадрової роботи та виплатив йому компенсацію.

15.11.2010 зареєстровано припинення юридичичної особи Одеської обласної державної інспекції з контролю якості лікарських засобів. Замість неї почала працювати Державна інспекція з якості лікарських засобів в Одеській області. Виконати судове рішення з поновлення на посаді після ліквідації установи стало неможливим.

Суд визнав, що колишній голова ліквідаційної комісії умисно не виконував судове рішення.

Однак з моменту скоєння злочину минуло більше 10 років.

Тому чоловіка визнали винним, призначивши 4 роки позбавлення волі, але водночас звільнили від кримінальної відповідальності за строками давності.

Суд задовольнив цивільний позов і стягнув на користь потерпілого 307 тисяч гривень матеріальної шкоди і 50 тисяч гривень моральної компенсації.