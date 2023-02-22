Звірства в Бучі. Ідентифіковано понад 90 росіян, причетних до злочинів

Україні вже вдалося ідентифікувати 91 російського військового, причетного до злочинів в Бучі. Триває робота щодо притягнення їх до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генпрокурора Андрія Костіна.

За його словами, під час окупації російська армія скоїла в Бучанському районі Київської області понад 9 000 воєнних злочинів.

“Більш як 1 700 цивільних осіб загинуло, із них близько 700 у Бучі”, – розповів Костін конгресменам США під час відвідування міста.

Він також повідомив їм про масові поховання, що були виявлені після звільнення міста від окупантів.

“Після звільнення ми виявили масові поховання з понівеченими тілами чоловіків, жінок, дітей. Тортури, вбивства, сексуальне насильство. Це і є справжнє обличчя “руського миру” та режиму РФ, який засновано на повній зневазі до принципів прав людини та гуманітарного права”, – зазначив Костін.

Генпрокурор акцентував, що Україна розраховує на підтримку в створенні Міжнародного трибуналу для притягнення керівництва РФ до відповідальності.

“Наразі ідентифіковано 91 військового РФ, причетного до цих злочинів. Триває робота щодо притягнення до відповідальності всіх причетних”, – повідомив Костін.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times ідентифікувало десятки російських військових, які вчиняли злочини у Бучі.

Також повідомлялося, що у Бучі під час окупації міста російськими військами основні воєнні злочини скоювалися в тих місцях, дислокувалися частини “кадирівців” та бурят.