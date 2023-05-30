Звягелянин судитимуть за систематичне знущання з матері та сина

Днями поліцейські Звягельського районного відділу за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно 39-річного чоловіка. Нині йому загрожує ув’язнення.

Неодноразово до правоохоронців зверталась 57-річна жителька райцентру із повідомленнями про вчинення відносно неї та 15-річного онука протиправних дій.

Жінка розповідала, що нетверезий син ображає їх, застосовує фізичну силу, погрожує, принижує та вчиняє сварки.

Поліцейські сектору протидії домашньому насильству неодноразово проводили із кривдником профілактичні бесіди, складали адміністративні матеріали та виносили термінові заборонні приписи.

Рішенням місцевого суду на чоловіка були накладені штрафні санкції та двічі адміністративний арешт терміном на 15 діб, проте ситуацію в родині це не залагодило.

Востаннє жінка розповіла, що кривдник влаштував конфлікт із своїм сином та погрожував йому. Правоохоронці виїхали на місце події та застали за місцем проживання агресивного чоловіка, який не реагував на зауваження, висловлювався нецензурною лайкою та не виконував законних вимог поліцейських.

Щодо правопорушника правоохоронці склали адміністративні матеріали за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського…) КУпАП та винесли терміновий заборонний припис. Також цього разу поліцейські відкрили і кримінальне провадження за ст. 126 (Домашнє насильство) ККУ.

Відтак слідчі Звягельського районного відділу оголосили агресору про підозру у вчиненні вказаного правопорушення та скерували обвинувальний акт до суду.

Обвинуваченому за такі дії може загрожувати покарання від громадських робіт до позбавлення волі на строк до 2 років.

Звягельський районний відділ поліції