Американец Хохштайн покинул Набсовет «Нафтогаза» из-за «нарастающего саботажа коррумпированных сил»

Бывший американский дипломат работал в Наблюдательном совете НАК с 2017 года.

Американский бизнесмен и бывший дипломат Амос Хохштайн заявил о прекращении его полномочий в качестве независимого директора в Наблюдательном совете НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом информирует пресс-служба «Нафтогаза».

«НАК» Нафтогаз Украины» получила официальное уведомление от члена Наблюдательного совета господина Амоса Хохштайна о прекращении его полномочий в качестве независимого директора в Наблюдательном совете компании», — говорится в сообщении.

Хохштайн работал в Наблюдательном совете с 2017 года. Среди причин своего решения покинуть Наблюдательный совет он назвал усиление противодействия процессу реформирования рынка газа и процессам трансформации «Нафтогаза» в независимую эффективную компанию.

«Он также призвал правительство Украины продолжить курс на обеспечение независимости наблюдательных советов в Украине как предохранителя от возвращения коррупционных схем прошлого», — отмечают в «Нафтогазе».

В колонке на KyivPost Хохштайн заявил, что «Нафтогазу» грозит нарастающий саботаж со стороны коррумпированных сил».

Амос Хохштайн начинал карьеру в Вашингтоне, занимал государственные должности высокого уровня, в том числе был старшим советником по политическим вопросам Комитета по иностранным делам Палаты представителей США. Позже был консультантом и лоббистом для американских и международных нефтегазовых компаний, а также компаний, специализирующихся на возобновляемых источниках энергии.

В Госдепартаменте США Хохштайн начал работать в 2011 году в Агентстве энергетических ресурсов. Как заместитель посла США в Украине Карлоса Паскуаля отвечал за газовый сектор.

1 августа 2014 Хохштайн стал действительным специальным послом и координатором по международным энергетическим вопросам. Как главный энергетический дипломат США Хохштайн находился в тесном сотрудничестве с вице-президентом Джо Байденом и сопровождал его в международных поездках для продвижения энергетических ресурсов как основного инструмента внешней политики США. Среди ключевых целей Хохштайна на этой должности — обеспечение энергетической независимости Украины от России. Неоднократно критиковал газопровод «Газпрома» «Северный поток-2», называя его политическим проектом.

Напомним, против руководителей НАК «Нафтогаз Украины» открыто уголовное производство. Поводом для этого стала деятельность менеджмента компании. По данным СМИ, аудит «Нафтогаза» показал показал 75,5 млрд гривен потерь для бюджета. // LB.ua