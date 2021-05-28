Беларусь ограничила импорт из Украины — введены лицензии на ряд товаров

Беларусь приняла решение о режиме индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, посевной техники и т.п.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, школьные ампулы, сельхозтехника для сева, стиральные машины и мебель. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая. Решение вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на 6 месяцев», — говорится в сообщении.

В Минэкономики отмечают, что такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями для устранения негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси.

Как сообщал Укринформ, среди торговых партнеров Украины во внешней торговле товарами в 2020 году Беларусь заняла шестое место, однако по итогам первого квартала 2021 она опустилась на одну строчку ниже — на седьмое место.

Торговый оборот товарами между Украиной и Беларусью в 2020 году был на уровне 4,2 млрд долл. (-20,6% к 2019 году): экспорт товаров — 1,3 млрд долл. (-13,8%), импорт товаров — 2,9 млрд долл. (-23,4%).