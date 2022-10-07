Без Путіна. Європа знайшла додаткове джерело газу

Ухвалено рішення подвоїти потужність Транс-Анатолійського газопроводу TANAP.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну поставки газу по Транс-Анатолійському газопроводу TANAP, що з’єднує Азербайджан і Західний кордон Туреччини, зростуть удвічі.

Про це заявив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Дьонмез, повідомляє Hürriyet.

З Туреччини газ буде направлятися в Європу.

“Ухвалено рішення подвоїти потужність TANAP. Ми збільшимо потужність з 16 мільярдів кубічних метрів до 32 млрд кубічних метрів”, – сказав міністр.

Він також зазначив, що Туреччина зможе скористатися частиною додаткових обсягів прокочуваного газу.

TANAP:

TANAP проходить територією Азербайджану, Грузії та Туреччини, де з’єднується з Трансадріатичним трубопроводом (ТАР). По ньому газ буде поставлятися в Грецію, Албанію, Італію.

Згідно з домовленостями з ЄС, Азербайджан до 2027 року планує подвоїти експорт газу в Європу.

Для цього проводилися консультації з розширення Транс-Анатолійського трубопроводу (TANAP) до 32 млрд кубометрів газу на рік і Транс-Адріатичного трубопроводу (TAP) до 20 млрд кубометрів газу на рік.

Ситуація з газом:

31 серпня “Газпром” призупинив постачання газу в Європу по “Північному потоку-1”. У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

2 вересня російська газова компанія “Газпром” оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу “Північний потік-1” на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку “Північного потоку”.

На тлі зупинки російського газопроводу “Північний потік” спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з’явилася інформація про витоки газу на “Північному потоці”. 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що “Газпром” припинив поставки газу в Італію.

1 жовтня 2022 року “Газпром” скоротив поставки газу в Молдову.

4 жовтня 2022 Туреччина вирішила зробити “Газпрому” серйозне газова пропозиція.

5 жовтня “Газпром” офіційно визнав падіння попиту на газ. // УНІАН